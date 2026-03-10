Нафтовий гігант ОАЕ зупинив НПЗ після атаки дрона Ірану

Державна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC зупинила нафтопереробний завод Ruwais через пожежу, яку спричинив удар дрона Ірана.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рішення про зупинку ухвалили після того, як на одному з об'єктів у складі комплексу спалахнула пожежа внаслідок удару дрона.

Раніше медіаофіс уряду емірату повідомив, що влада Абу-Дабі реагує на пожежу, додавши, що постраждалих немає.

Комплекс є майданчиком об'єктів ADNOC із потужністю переробки до 922 тисяч барелів на добу та виконує роль центрального хабу для нафтопереробного й нафтохімічного напрямів емірату, включно зі значними потужностями з виробництва хімічної продукції, добрив і промислових газів.

За словами джерела, обізнаного із ситуацією, НПЗ зупинили як запобіжний захід. Воно також зазначило, що всі інші операції на комплексі тривають у штатному режимі.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

Ключові виробники нафти на Близькому Сході продовжують скорочувати видобуток, оскільки важлива водний шлях Ормузька протока залишається практично заблокованою, що посилює хаос на енергетичних ринках.

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.