Зіркову засновницю стартапу засудили за шахрайство: обдурила JPMorgan

У США засновниця стартап-компанії, Чарлі Джевіс, отримала 7 років ув’язнення за те, що обдурила банк JPMorgan Chase.

Про це пише ABC News.

Заснований у 2017 році стартап Frank мав спростити процес заповнення безкоштовної заявки на отримання федеральної студентської допомоги.

"Джевіс стверджувала, що Frank має 4 мільйони клієнтів, посилаючись на когось, хто просто натиснув на сайт як користувач. Насправді у Frank було лише кілька сотень тисяч клієнтів", – говориться у повідомленні.

Така кількість користувачів не відповідала очікуванням JPMorgan Chase, який у 2021 році вирішив купити стартап. За словами прокурорів, у такому разі він "не мав жодної цінності для банку".

Значно перебільшивши кількість студентів, яких обслуговував стартап, Джевіс обдурила банк JPMorgan Chase на 175 мільйонів доларів.

Суддя назвав злочин "біблійним", зазначивши, що серед багатьох заповідей Біблії є заповідь про справедливу міру та вагу.

Відомо, що перед тим, як продати стартап JPMorgan, Джевіс регулярно з’являлася в ефірах кабельних телеканалів, щоб підвищити впізнаваність Frank, і навіть потрапила до списку Forbes 30 Under 30.

