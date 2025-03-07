Жінки очолюють кожен третій бізнес в Україні

Наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що у ІТ-сфері за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.

Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:

освіта — 70% жінок на чолі компаній;

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;

туризм — 57%.

За даними "Опендатабот", найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% — на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині — +24%, Хмельниччині — +18%, та +11% на Київщині.

Нагадаємо:

Згідно із даними Держстату, з 2023 по 2024 рік додалося 8996 активних підприємств, керівницями яких є жінки. Частка таких підприємств зросла майже на 4%.