Засновник KLR Bus Андрій Хоркавий: суттєвого зросту цін на квитки влітку не буде

Ціни на міжнародні автобусні рейси залишаться стабільними, вважає Андрій Хоркавий, засновник компанії "KLR Bus".

"Якщо зростання й буде спостерігатися, то невелике. Адже паливо дещо подешевшало через падіння цін на нафту, конкуренція на ринку досить висока. Можливо, свої корективи внесе коливання курсу гривні, якщо воно відбудеться, адже вартість валюти впливає на вартість запчастин, пального, технічного обслуговування тощо", - сказав Хоркавий.

Попри те, що компанія збільшила інвестиції в модернізацію автобусного парку та розбудову супутньої інфраструктури в "KLR Bus" намагається дотримуватися політики мінімального покриття витрат.

"Ми намагаємося побудувати цілу екосистему. Йдеться про сервісні центри обслуговування, а також про нашу новацію на українському ринку – власні автобусні термінали. Один вже з’явився в Хмельницькому і кілька днів тому отримав Сертифікат відповідності європейським стандартам. Це єдиний такий термінал в Україні і мені дуже приємно, що ми стали першими. Незабаром плануємо відкрити ще один термінал у Львові", - сказав він.

Андрій Хоркавий також зазначив, що компанія вже розширила маршрутну мережу, зокрема в таких напрямках, як Данія, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Словаччина, Венгрія, Італія, Франція.

"В серпні плануємо відкрити маршрут в Норвегію. Нам цікавий скандинавський напрямок. Також розширюємо маршрути у Франції – від Ніцци до Марселя", - додав Хоркавий.

Що ж стосується черг на прикордонних пунктах пропуску, керівник компанії заявив, що час перебування на них скоротився після запровадження системи "єЧерга", але цього недостатньо.

"Систему "єЧерга" можна оптимізувати: розширити її функціонал і додати можливість переносити час бронювання без втрати місця в черзі", - сказав керівник "KLR Bus".

Андрій Хоркавий також вважає, що окрім модернізації вже існуючих пунктів пропуску, Україні потрібно будувати нові, аби збільшити пропускну спроможність. Для цього, зазначає він, держава повинна гармонізувати процедури з країнами-сусідами та запровадити спільні перевірки на митницях.