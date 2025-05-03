ЕС оштрафует TikTok на 530 миллионов евро

TikTok был оштрафован на 530 миллионов евро ведущим регулятором ЕС по вопросам защиты персональных данных из-за беспокойства относительно того, как он защищает информацию пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

Компании приказали приостановить передачу данных в Китай, если их обработка не будет приведена в соответствие в течение шести месяцев.

Комиссар по защите данных Ирландии заявил, что TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, не смог доказать, что персональные данные пользователей из ЕС, к некоторым из которых удаленно имеют доступ сотрудники в Китае, имеют высокий уровень защиты, предусмотренный законодательством ЕС.

Таким образом платформа коротких видео не решила вопрос потенциального доступа китайских властей к данным в соответствии с законами о борьбе со шпионажем и других законов, определенных TikTok как существенно отличающихся от стандартов ЕС, говорится в заявлении DPC.

TikTok заявил, что решительно оспаривает этот вывод и что он использовал собственную правовую базу ЕС, в частности, так называемые стандартные договорные условия, чтобы предоставить строго контролируемый и ограниченный удаленный доступ. Компания планирует подать апелляцию на это решение.

Компания также заявила, что решение не полностью учитывает меры безопасности данных, впервые введенные в 2023 году, которые осуществляют независимый мониторинг удаленного доступа и гарантируют, что данные пользователей из ЕС хранятся в специальных центрах обработки данных в Европе и США.