Як формуватимуться ціни на молоко, сир та масло у 2025 році: прогноз

У першому кварталі 2025 року ціни на молочні продукти залишатимуться стабільними або навіть можуть знизитися.

Про це розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур в інтерв'ю ЕП.

Так, за його словами, подальша динаміка цін після першого кварталу залежить від курсу гривні і зовнішніх факторів.

"Якщо ціни на якісь продукти будуть стимулювати експорт, то це позначиться і на внутрішньому ринку", - пояснив Дідур.

Він підкреслив, що у першому півріччі буде стабілізація цін на сировину і вже почалися перемовини з виробниками молока про зменшення цін. Далі - почнеться сезонне збільшення пропозиції молока-сировини.

"Думаю, що ціни навіть будуть рухатися вниз", - підсумував Дідур.

Про те, чи зникнуть українські сири, чому ціни на молоко і масло ростуть, а пакування зменшується, читайте в інтерв'ю: "70% переробників "калампуцять" щось у хатах". Голова спілки молочників про корів, вартість масла і диктат супермаркетів

Нагадаємо:

Українцям краще не купувати молочні продукти на ринках, бо виробники часто нехтують тим, що додавати у склад продукції.