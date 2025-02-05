Як формуватимуться ціни на молоко, сир та масло у 2025 році: прогноз
У першому кварталі 2025 року ціни на молочні продукти залишатимуться стабільними або навіть можуть знизитися.
Про це розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур в інтерв'ю ЕП.
Так, за його словами, подальша динаміка цін після першого кварталу залежить від курсу гривні і зовнішніх факторів.
"Якщо ціни на якісь продукти будуть стимулювати експорт, то це позначиться і на внутрішньому ринку", - пояснив Дідур.
Він підкреслив, що у першому півріччі буде стабілізація цін на сировину і вже почалися перемовини з виробниками молока про зменшення цін. Далі - почнеться сезонне збільшення пропозиції молока-сировини.
"Думаю, що ціни навіть будуть рухатися вниз", - підсумував Дідур.
Про те, чи зникнуть українські сири, чому ціни на молоко і масло ростуть, а пакування зменшується, читайте в інтерв'ю: "70% переробників "калампуцять" щось у хатах". Голова спілки молочників про корів, вартість масла і диктат супермаркетів
Нагадаємо:
Українцям краще не купувати молочні продукти на ринках, бо виробники часто нехтують тим, що додавати у склад продукції.