В Україні зменшився попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі лютого
Getty Images
Український автопарк у лютому поповнили 14,8 тис. вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону, що на 13% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 61% (у лютому 2025 року вони охоплювали 46%).
Далі йдуть:
- дизельні – 22% (23% у лютому торік);
- гібриди – 8% (5% у лютому торік.);
- електромобілі – 6% (22% у лютому торік);
- авто з ГБО – 3% (4% у лютому торік).
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, як і торік, становить – 10 років.
Лідером серед ввезених автівок залишається Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 700 од.;
- AUDI Q5 - 642 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 590 од.;
- SKODA Octavia - 519 од.;
- NISSAN Rogue - 508 од.;
- RENAULT Megane - 479 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 352 од.;
- FORD Escape - 326 од.;
- AUDI A4 - 304 од.;
- NISSAN Qashqai - 301 од.
Нагадаємо:
В Україні у лютому 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 66% ринку нових легковиків, це майже на 7% більше за аналогічний період у 2025 році.