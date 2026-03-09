Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні зменшився попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі лютого

Віктор Волокіта — 9 березня, 09:15
В Україні зменшився попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі лютого
Getty Images

Український автопарк у лютому поповнили 14,8 тис. вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону, що на 13% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 61% (у лютому 2025 року вони охоплювали 46%).

Далі йдуть:

  • дизельні – 22% (23% у лютому торік);
  • гібриди – 8% (5% у лютому торік.);
  • електромобілі – 6% (22% у лютому торік);
  • авто з ГБО – 3% (4% у лютому торік).

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, як і торік, становить – 10 років.

Лідером серед ввезених автівок залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 700 од.;
  2. AUDI Q5 - 642 од.;
  3. VOLKSWAGEN Tiguan - 590 од.;
  4. SKODA Octavia - 519 од.;
  5. NISSAN Rogue - 508 од.;
  6. RENAULT Megane - 479 од.;
  7. VOLKSWAGEN Passat - 352 од.;
  8. FORD Escape - 326 од.;
  9. AUDI A4 - 304 од.;
  10. NISSAN Qashqai - 301 од.

Нагадаємо:

В Україні у лютому 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 66% ринку нових легковиків, це майже на 7% більше за аналогічний період у 2025 році.

Останні новини