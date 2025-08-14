Оформление наследства и отчуждение земли и имущества остаются самыми популярными нотариальными услугами

В Украине за первое полугодие 2025 года использовали 3,44 миллиона нотариальных бланков. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и на четверть меньше, чем за полгода 2021-го.

Отмечается, что на один договор или нотариальное действие может использоваться более чем 1 бланк.

Согласно аналитике,чаще всего украинцы оформляли наследство - 495 тысяч бланков. Это на 5% меньше, чем за такой же период в прошлом году, и почти на столько же больше, чем в соответствующий период в 2021 году.

Увеличивается и спрос на отчуждение земли: 424 тысячи бланков за полгода. В этом году таких сделок почти на треть больше, чем за тот же период в 2021-м.

В то же время другую недвижимость отчуждают не так активно, как до начала полномасштабной, на такие сделки использовали 402,7 тысячи бланков, на 17% меньше показателей полугодия 2021.

Как говорится в исследовании,заметно уменьшилось оформление завещаний - аж на 15%, до 58 179 бланков. Брачные договоры тоже оформляют реже - 3 561 бланк, почти вдвое меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Еще 79 827 бланков испортили в этом году. В реестре также зафиксировано пять случаев похищения. Это значительно меньше, чем до полномасштабной, когда было похищено 660 бланков, но больше, чем в прошлом году - тогда сообщили об одном таком случае, отмечает Опендатабот.

