Уряд змінив порядок ведення Державного земельного кадастру

Кабінет міністрів ухвалив постанову про зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що постанова змінює підходи до розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та доданих до неї документів.

В міністерстві зазначили, що ухвалені зміни сприяють встановленню чітких правил взаємодії між державою та громадянами щодо ведення Державного земельного кадастру, зокрема, процедури і дедлайни для представників бізнесу стануть більш передбачуваними.

Крім того, очікується зменшення кількості затримок і витрат, оскільки з'явиться можливість виправити недоліки без подання "з нуля".

Зокрема, постанова передбачає:

можливість прийняття до розгляду неповного пакета документів;

реєстрацію заяви незалежно від того чи враховано заявником наявні помилки;

прийняття Державним кадастровим реєстратором рішень про залишення заяви без руху, та інформування заявника про виявлені недоліки, спосіб усунення недоліків;

впровадження процедури прийняття позитивних рішень про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

визначення нових форм документів Державного земельного кадастру, які створюються під час розгляду поданих заяв.

Нагадаємо:

Станом на липень 2025-го з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року середня вартість одного гектара зросла на 60% – до 60,7 тисячі грн за гектар.