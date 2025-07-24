Свята без батарейок: виробники іграшок у США урізають комплектацію через мита

Виробники, які постачають іграшки для таких гігантів, як Walmart, Target і Amazon, урізають комплектацію в дитячих кухнях, прибирають батарейки з електронних наборів, спрощують макіяж ляльок і зменшують паковання через 30% мита на імпорт з Китаю, що суттєво вдарило по прибутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Особливо це болісно для компаній на кшталт Hasbro та Mattel, адже 80% іграшок, які продаються у США, виготовлені в Китаї, за даними Асоціації виробників іграшок.

Компанія Popular Playthings, яка продає набори з тваринами, вантажівками та магнітною їжею на Amazon, змушена відкласти запуск нового магнітного набору для торта. Вони зменшили потужність магнітів, спростили упаковку, прибрали одну з двох тарілок у комплекті - і при цьому підвищили ціну з $29,99 до $34,99.

"Спочатку в наборі було дві тарілки, щоб двоє дітей могли їсти торт одночасно", - сказав CEO Джейсон Чен. "Тепер один буде подавати, а інший - їсти". "Все ще можна грати удвох, але дешевше", - додав він, - "Хоча оригінальний набір був кращим".

Іграшки - одна з головних категорій у сезон святкових покупок у США. За прогнозами Adobe Analytics, минулого сезону американці витратили онлайн $8,1 мільярда на іграшки - на 5,8% більше, ніж роком раніше.

Компанія Basic Fun!, яка більшість продукції виробляє в Китаї і заробляє 40% річного обсягу продажів у Північній Америці через Amazon, не може дозволити собі зняти товари з цієї платформи. CEO Джей Форман розповів, що компанія пропонує ритейлерам продавати електронні іграшки без батарейок і планує до 2026 року зменшити або взагалі відмовитися від упаковки.

"Покупець або заплатить більше, або отримає менше", - каже Форман.

Деякі компанії, такі як виробник ляльок Bratz і L.O.L. Surprise - MGA Entertainment, переміщують ланцюги поставок за межі Китаю, хоч це і дорого. Інші ж - скорочують асортимент товарів на полицях.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп може суттєво зашкодити економічному зростанню Китаю та більшій частині його експорту до Штатів, впливаючи на його торгівлю через країни-партнери в глобальних ланцюжках поставок.