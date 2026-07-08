WOG підбив підсумки першого півріччя: понад 13 мільярдів гривень сплачених податків

Сукупно за 6 місяців 2026 року мережа АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 13,062 мільярда гривень податків та зборів. Із них понад 1,414 мільярда гривень — податки з операційної діяльності* та 11,648 мільярда гривень — податки при імпорті.

"Перше півріччя 2026 року стало періодом особливих викликів. Так січень-лютий вимагали надзусиль, щоб забезпечити країну якісним арктичним дизелем. Другий квартал став періодом безпрецедентного терору проти цивільної інфраструктури. За 2-й квартал та перший тиждень липня зруйновано чи суттєво пошкоджено 22 АЗК мережі. Попри вкрай складні умови, податкові відрахування мережі WOG суттєво збільшились. Податки з операційної діяльності перевищили результати за аналогічний період 2025 року на понад 10%, а загальне податкове навантаження — на понад 46,5%", — зауважив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

Податки на персонал за перше півріччя 2026 року перевищили аналогічний період 2025 року на понад 18,3% та склали 551,2 мільйона гривень. У цю суму входять єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

"Понад 62 мільярди гривень сплатив WOG податків та зборів від початку повномасштабної вторгнення. Крім того, майже 400 мільйонів гривень спрямувала Компанія на підтримку військовослужбовців та ветеранів у вигляді адресних знижок у межах національної програми Плюси в застосунку Армія+ та інших програм" , — зазначив Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

*до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого при імпорті), роздрібний акциз, ПДФО, військовий збір, плата за землю, ЄСВ.