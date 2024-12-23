В Україні впав попит на китайські авто: популярні моделі листопада
У листопаді українці придбали 822 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що із цієї кількості нових автівок 698 (-23%), вживаних – 124 (-69%).
Отже автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" у листопаді становила менше 1%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Honda M-NV – 99 авто;
- BYD Song Plus – 91;
- Zeekr 001 – 73;
- Volkswagen ID.4 – 71;
- Audi Q4 e-tron – 35.
При цьому найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю стали Tesla Model 3 (15 авто), Volkswagen ID.4 (9), BAIC EC3 (9), Buick Envision (7) та Zeekr 001 (7).
Нагадаємо:
У листопаді в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у листопаді перейшли на українські номери.