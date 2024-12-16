Нетипово для грудня: в Україні подешевшали огірки

В Україні минулого тижня подешевшали тепличні огірки через низький попит на овоч, що є нетиповим в середині грудня.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що станови на 13 грудня тепличні огірки надходять у продаж по 80-110 грн/кг (1,92-2,64 дол./кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Оператори ринку також інформують, що ціни знизились через те, що оптові компанії та роздрібні мережі рідше купують великі партії тепличних огірків, посилаючись на низькі темпи збуту у роздробі.

Так, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, яка втрачає свою якість.

Наразі в Україні тепличні огірки в середньому коштують на 21% дорожче, ніж в аналогічний період торік. Водночас, більшість операторів ринку вважають це тимчасовим, і не виключають ймовірного зростання цін вже цього тижня.

Нагадаємо:

На початку грудня в Україні ціни на білокачанну капусту зросли на 11% через підвищення попиту на її якісний сегмент.