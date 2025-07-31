Одна з найбільших фриланс-платформ розпочала розблокування акаунтів українців

Платформа для фрилансерів UpWork почала процес розблокування акаунтів українців, які раніше з невідомих причин були заблоковані.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"UpWork розпочав процес розблокування акаунтів", - написав він.

Федоров подякував українським користувачам за те, що вони звернули увагу на проблему раніше.

До цього стало відомо, що Мінцифри звернулися до СЕО Upwork Хайдена Брауна з проханням проаналізувати всі кейси заблокованих українців та переглянути процеси перевірки акаунтів.

У липні відомство повідомляло про запити від українських фрилансерів щодо обмеження акаунтів на Upwork.

Довідка. Upwork — це найбільша біржа праці, що обʼєднує мільйони компаній із незалежними фахівцями. Там є замовлення у сфері програмування, дизайну, маркетингу, бізнес-аналізу тощо. На сайті платформи сказано, що Україна — один із провідних ринків фриланс-проєктів на Upwork.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації України повідомляло 16 липня про запити від українських фрилансерів щодо обмеження акаунтів на Upwork.