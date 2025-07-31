Одна з найбільших фриланс-платформ розпочала розблокування акаунтів українців
Платформа для фрилансерів UpWork почала процес розблокування акаунтів українців, які раніше з невідомих причин були заблоковані.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"UpWork розпочав процес розблокування акаунтів", - написав він.
Федоров подякував українським користувачам за те, що вони звернули увагу на проблему раніше.
До цього стало відомо, що Мінцифри звернулися до СЕО Upwork Хайдена Брауна з проханням проаналізувати всі кейси заблокованих українців та переглянути процеси перевірки акаунтів.
У липні відомство повідомляло про запити від українських фрилансерів щодо обмеження акаунтів на Upwork.
Довідка. Upwork — це найбільша біржа праці, що обʼєднує мільйони компаній із незалежними фахівцями. Там є замовлення у сфері програмування, дизайну, маркетингу, бізнес-аналізу тощо. На сайті платформи сказано, що Україна — один із провідних ринків фриланс-проєктів на Upwork.
Нагадаємо:
Міністерство цифрової трансформації України повідомляло 16 липня про запити від українських фрилансерів щодо обмеження акаунтів на Upwork.