Одна из крупнейших фриланс-платформ начала разблокировку аккаунтов украинцев
Платформа для фрилансеров UpWork начала процесс разблокировки аккаунтов украинцев, которые ранее по неизвестным причинам были заблокированы.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"UpWork начал процесс разблокировки аккаунтов", - написал он.
Федоров поблагодарил украинских пользователей за то, что они обратили внимание на проблему раньше.
До этого стало известно, что Минцифры обратились к СЕО Upwork Хайдену Брауну с просьбой проанализировать все кейсы заблокированных украинцев и пересмотреть процессы проверки аккаунтов.
В июле ведомство сообщало о запросах от украинских фрилансеров относительно ограничения аккаунтов на Upwork.
Справка. Upwork - это крупнейшая биржа труда, объединяющая миллионы компаний с независимыми специалистами. Там есть заказы в сфере программирования, дизайна, маркетинга, бизнес-анализа и так далее. На сайте платформы сказано, что Украина - один из ведущих рынков фриланс-проектов на Upwork.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации Украины сообщало 16 июля о запросах от украинских фрилансеров по ограничению аккаунтов на Upwork.