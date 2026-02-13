Рейтинг "УП 100. Бізнес" до 20-тиріччя "Економічної правди" – триває прийом заявок

"Українська правда" приймає заявки кандидатів рейтингу "УП 100: Бізнес" до 5 березня 2026 року. Переможцями стануть підприємці, які власним прикладом доводять, що в Україні не лише можливо вести бізнес, не порушуючи закон, але і досягати успіху, роблячи вагомий внесок у розвиток держави.

Рейтинг буде сформовано до двадцятиріччя "Економічної правди", а нагородження переможців відбудеться 25 червня 2026 року.

""Економічна правда" як проєкт "Української правди" з'явилася в той час, коли економіка нашої країни відійшла від комуністичних принципів і почала грати за правилами капіталістичного світу. За 20 років змінилось все. Незмінним залишилося право українців на отримання правдивої інформації, якою б вона не була. "Економічна правда" дає можливість реалізувати це право.

Для нас знаковість ювілею символічна, і з цієї нагоди ми б хотіли подякувати тим, хто формує економіку нашої країни. Саме тому виникла ідея нагородити 100 представників бізнесу, які роблять внесок у розвиток ринкових відносин, заснованих на принципах доброчесності та вільної конкуренції. Тих, на кого варто рівнятись і ким варто пишатись", – каже в.о. головного редактора "Економічної правди" Микола Максимчук.

Критерії відбору лауреатів: рентабельність, створення та підтримка робочих місць, доброчесність, відповідність ESG-стандартам (довкілля, соціальна сфера та управління). Лауреатів визначить професійне журі та редакція "Економічної правди" в галузях:

ІТ

Мілтек

Агро

Промисловість

Енергетика

Будівництво

Торгівля

Фінанси

Послуги

Окремо відзначать представників малого бізнесу, які поділяють принципи ринкової економіки, створюють і підтримують робочі місця, допомагають Силам оборони та ветеранам.

Для номінування бізнесів заповніть форму за посиланням.