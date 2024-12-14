“Укрзалізниця” забезпечила пересадкове сполучення з Донеччини на Полісся

На прохання військових АТ "Укрзалізниця" забезпечить пересадкове сполучення з Краматорська та Словʼянська до Рівного, Луцька і Ковеля.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Захисники України звернулись до Укрзалізниці із проханням забезпечити пересадкове сполучення з Донеччини до Полісся, тож ми внесли зміни в графік руху із урахуванням побажань", – йдеться у повідомленні.

Зміни почнуть діяти з 2 січня.

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ №712/711 Краматорськ – Київ прибуватиме о 21:28;

Поїзд №97/98 Київ – Ковель відправлятиметься о 21:49 (замість 21:25).

в "Укрзалізниці" зазначили, що завдяки змінам пересадка стане простішою.

Нагадаємо:

З 13 грудня стартував продаж квитків на прямий поїзд №9/10 за маршрутом Київ – Будапешт: рейси почнуться щодня з 15 грудня.