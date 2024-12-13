"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий рейс Київ – Будапешт

З 13 грудня стартував продаж квитків на прямий поїзд №9/10 за маршрутом Київ – Будапешт: рейси почнуться щодня з 15 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 та прибуватиме до столиці України о 19:11.

Новий рейс забезпечить сполучення з найбільшим аеропортом регіону, а також дасть змогу дістатися до Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Цюриха, Словенії, Румунії та інших країн Європи.

Вартість квитка у купейному вагоні становить 2800 грн.

Квитки доступні у мобільному застосунку та на офіційному сайті УЗ.

Нагадаємо:

З 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт (Угорщина) та потяг Київ – Чоп – Братислава (Словаччина) з пересадкою.

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня.