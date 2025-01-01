Мексика оприлюднила нові тарифи: інтернет-магазини, як Shein, Temu, опинились в небезпеці

У вівторок мексиканський податковий орган SAT оприлюднив нові тарифи, які, за його словами, посилять контроль за товарами з Азії, що може вплинути на популярні інтернет-магазини, такі як Shein і Temu.

Про це пише Reuters.

Товари, які потрапляють до Мексики через кур'єрські компанії з країн, що не мають міжнародного договору з Мексикою, будуть обкладатися митом у розмірі 19%, йдеться в заяві SAT

Товари, що ввозяться через кур'єрські компанії з Канади та США, які є частиною торговельної угоди США-Мексика-Канада (USMCA), будуть обкладатися митом у розмірі 17%, якщо їхня вартість перевищує 50 дол, але не перевищує 117 дол.

Мито у розмірі 19% також застосовуватиметься до товарів, вартість яких перевищує 1 долар, з інших країн, які мають міжнародні договори з Мексикою, повідомляє SAT..