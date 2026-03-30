Український виробник БПЛА створює спільне підприємство з американською корпорацією

Український виробник БПЛА, компанія "Генерал Черешня", створює у США спільне підприємство з американською корпорацією Wilcox.

Про це повідомила компанія "Генерал Черешня".

У межах цього партнерства в США буде створено спільне підприємство для виробництва сучасних FPV та дронів-перехоплювачів, говориться у повідомленні.

"Розробкою буде займатися команда "Генерал Черешня" на базі високотехнологічного інтегрованого виробничого комплексу Wilcox Industries Corp", – зазначає компанія.

Комплекс Wilcox розташований в Ньюїнгтоні, штат Нью-Гемпшир.

Наразі реалізація проєкту переходить на стадію погоджень. Сторони мають отримати погодження з боку профільних відомств.

У компанії бачать перспективу поєднати український досвід з американською технологічною експертизою.

"Ми раді, що маємо унікальну можливість разом побудувати виробництва, які будуть виготовляти найновіші засоби захисту та ураження. В першу чергу, фокусуємось на дронах-перехоплювачах, як флагманському продукті", — сказав Ярослав Гришин, співзасновник компанії "Генерал Черешня".

