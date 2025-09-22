Українська defence-tech компанія залучила $1 мільйона інвестицій

Український розробник автономних систем управління для дронів NORDA Dynamics отримав 1 млн від інвесторів.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, що є у розпорядженні ЕП.

Основним інвестором стала шведська інвестиційна компанія Varangians.

Інвесторами також стали українські фонди Angel One, MITS Capital, United Angels Network та американський фонд Unpopular VC.

У компанії зазначають, що планубть скерувати кошти на розширення виробництва й команди, а також на розробку нових продуктів, що підвищуватимуть автономність БПЛА.

"Ми одними з перших у світі масштабували модулі автономності до десятків тисяч бойових застосувань в умовах сучасної війни і тепер готові до наступного етапу", –– каже співзасновник та CEO NORDA Dynamics Назар Бігун.

NORDA Dynamics зосереджена на створенні автономних систем управління БПЛА, що здатні працювати без GPS, традиційних каналів зв’язку та в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо:

Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у себе зброї.