Українців попереджають про фейкові повідомлення з заборгованістю у "Новій пошті"

Українці у середу 25 грудня могли отримати фейкові повідомлення про заборгованість перед "Новою поштою".

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

"Сьогодні зранку кіберзлочинці розсилають українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед Новою поштою. Ці листи не мають жодного відношення до компанії і є фішинговою розсилкою", - йдеться у повідомленні.

Відділ кібербезпеки "Нової пошти" рекомендує усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, наступне:

Встановити антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.

Повністю перевстановити операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.

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Нагадаємо:

23 грудня протягом п'яти годин на офіційний вебсайт державної НАЕК "Енергоатом" здійснювалася кібератака, ініційована злочинцями з території країни-агресорки.