У січні відбудеться 53 аукціони на промисловий вилов риби

Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" опубліковано 53 оголошення про проведення аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Держагенства рибного господарства.

Зокрема планують продавати право виловлювати рибу у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах, річці Десна з озерами у межах Чернігівської області та річці Дніпро в межах Чернігівської області.

Розіграш цих лотів заплановано на 15 січня 2025 року.

Суб’єкти господарювання, які планують рибалити у промислових масштабах і задекларували це право шляхом подання відповідної електронної декларації, можуть подати заявки на участь в аукціонних торгах до 14 січня 2025 року.