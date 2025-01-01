В январе состоится 53 аукциона на промышленный вылов рыбы
Getty Images
Госрыбагентством в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" опубликовано 53 объявления о проведении аукционов на промышленный вылов водных биоресурсов.
Об этом сообщает прессслужба Госагенства рыбного хозяйства.
В частности планируют продавать право вылавливать рыбу в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах, реке Десна с озерами в пределах Черниговской области и реке Днепр в пределах Черниговской области.
<Розыгрыш этих лотов запланирован на 15 января 2025 года.
Субъекты хозяйствования, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах и задекларировали это право путем подачи соответствующей электронной декларации, могут подать заявки на участие в аукционных торгах до 14 января 2025 года.