У Хмельницькому викрили псевдоволонтерів, які продавали автівки, призначені для ЗСУ: що їм загрожує

У Хмельницькому правоохоронці викрили членів благодійної організації, які продавали транспортні засоби, отримані як гуманітарну допомогу на ЗСУ.

Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Хмельницькій області.

За даними слідства, зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від 5 500 до 6 500 доларів за одне авто.

Двох представників організації затримали під час продажу 5-ти автомобілів на загальну суму майже 23 тисячі доларів. Загалом ділки продали гуманітарних автівок на суму понад 1,2 млн грн, зазначають в поліції.

Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійної організації, ряд іноземних номерних знаків від транспортних засобів, ввезених з країн Євросоюзу, талони тимчасової реєстрації, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою, чорнові записи.

Наразі слідчі вже оголосили фігурантам про підозру. Їм загрожує ув’язнення на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

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