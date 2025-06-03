Двох найбільших виробників яєць в Україні підозрюють у некоректному формуванні цін

Антимонопольний комітет в кінці травня почав розгляд справи щодо груп компаній "Авангард" та Ovostar Union, які вчинили антиконкурентні дії при формуванні ціни на курячі яйця без об’єктивних на те причин на ринку.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазнається, що відповідні групи компаній є найбільшими виробниками курячих яєць у шкаралупі та, відповідно, мають вплив на цей ринок.

Комітет розпочав дослідження причини підвищення цін на курячі яйця, зокрема, у жовтні 2024 року.

У квітні 2025 року АМКУ надавав десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Водночас в ході проведеного дослідження комітет детально проаналізував господарські показники найбільших виробників та виявив в їх діях ознаки порушення конкурентного законодавства.

Нагадаємо:

У квітні АМКУ застеріг учасників ринку, що здійснюють виробництво курячих яєць, від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту.