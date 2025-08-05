Tesla втрачає Британію: продажі впали на 60% за рік

Продажі Tesla в Британії впали на 60% у липні — ринок бере курс на Китай.

Про це пише The Guardian.

У липні Tesla зареєструвала лише 987 нових авто у Великій Британії — це майже втричі менше, ніж за аналогічний місяць 2024 року (2 462 авто). Частка компанії на ринку впала з 1,67% до 0,7%.

З початку 2025 року продажі Tesla в Британії знизились на 7%, тоді як китайський виробник BYD наростив продажі в 5 разів — до 22 574 авто. Це майже зрівнялось із показником Tesla — 23 708 авто за січень–липень.

Сектор електрокарів у Британії загалом зростає — продажі BEV у липні збільшились на 9,1%. Але Tesla втрачає позиції через падіння попиту, політичні скандали навколо Ілона Маска та застарілу лінійку моделей.

Ринок чекає на оновлений Model Y ("Juniper"), але поки що Tesla програє ціновою політикою китайським конкурентам.