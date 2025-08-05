Tesla теряет Британию: продажи упали на 60% за год

Продажи Tesla в Британии упали на 60% в июле - рынок берет курс на Китай.

Об этом пишет The Guardian.

В июле Tesla зарегистрировала лишь 987 новых авто в Великобритании - это почти втрое меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года (2 462 авто). Доля компании на рынке упала с 1,67% до 0,7%.

С начала 2025 года продажи Tesla в Британии снизились на 7%, тогда как китайский производитель BYD нарастил продажи в 5 раз - до 22 574 авто. Это почти сравнялось с показателем Tesla - 23 708 авто за январь-июль.

Сектор электрокаров в Британии в целом растет - продажи BEV в июле увеличились на 9,1%. Но Tesla теряет позиции из-за падения спроса, политических скандалов вокруг Илона Маска и устаревшей линейки моделей.

Рынок ждет обновленный Model Y ("Juniper"), но пока Tesla проигрывает ценовой политикой китайским конкурентам.