Суд скасував спецдозвіл на родовище піску, де знаходиться пам’ятка археології

Господарський суд міста Києва визнав недійсним спеціальний дозвіл на користування Старо-Вижівського родовища піску у Ковельському районі Волинської області, який був виданий Державною службою геології та надр України ТОВ "Сандекс" на початку 2024 року.

Про це свідчить рішення суду від 22 січня.

17 січня 2024 року відбувся аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Старо-Вижівського родовища Ковельського району Волинської області. Переможцем аукціону стало ТОВ "Сандекс", яке запропонувала 4,27 млн грн.

В подальшому Держгеонадр та ТОВ "Сандекс" уклали договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами. І у лютому 2024 року підприємству видали спецдозвіл щодо видобування піску, придатного для виготовлення силікатної цегли, строк дії - 20 років.

Водночас, як встановила прокуратура, родовище розташоване в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії "Ковельське лісове господарство" ДП "Ліси України" на території загальнозоологічного заказника місцевого значення "Смолярівський" і його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.

Крім того, воно знаходиться на пам’ятці археології "Галина Воля-1" – стоянці доби мезоліту в урочищі "Семенова Гора", яка внесена до переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.

В результаті суд визнав недійсними результати аукціону, договір та спеціальний дозвіл.

За даними Надра.інфо, якість підготовки спецдозволів до продажу з аукціонів критикував екс-міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

ТОВ "Сандекс" зареєстроване 2023 року у місті Львові в одній із квартир на вулиці Варшавській. Розмір статутного капіталу – 3 тисячі гривень. Основний вид діяльності – добування піску, гравію, глин і каоліну. Засновник та директор – Ігор Яриш.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" придбало на аукціоні спецдозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області строком на 20 років.