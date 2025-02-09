Суд отменил спецразрешение на месторождение песка, где находится памятник археологии

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным специальное разрешение на пользование Старо-Выжевского месторождения песка в Ковельском районе Волынской области, которое было выдано Государственной службой геологии и недр Украины ООО "Сандекс" в начале 2024 года.

Об этом свидетельствует решение суда от 22 января.

17 января 2024 года состоялся аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами с целью добычи песка Старо-Выжевского месторождения Ковельского района Волынской области. Победителем аукциона стало ООО "Сандекс", которое предложило 4,27 млн грн.

В дальнейшем Госгеонедр и ООО "Сандекс" заключили договор купли-продажи специального разрешения на пользование недрами. И в феврале 2024 года предприятию выдали специальное разрешение на добычу песка, пригодного для изготовления силикатного кирпича, срок действия - 20 лет.

В то же время, как установила прокуратура, месторождение расположено в пределах лесного фонда Дубечненского лесничества филиала "Ковельское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" на территории общезоологического заказника местного значения "Смоляровский" и его разработка в дальнейшем может привести к уничтожению объекта природно-заповедного фонда.

Кроме того, оно находится на памятнике археологии "Галина Воля-1" - стоянке эпохи мезолита в урочище "Семенова Гора", которая внесена в перечень вновь выявленных объектов археологического наследия Волынской области и взята под охрану государства.

В результате суд признал недействительными результаты аукциона, договор и специальное разрешение.

По данным Надра.инфо, качество подготовки спецразрешений к продаже с аукционов критиковал экс-министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

ООО "Сандекс" зарегистрировано в 2023 году в городе Львове в одной из квартир на улице Варшавской. Размер уставного капитала - 3 тысячи гривен. Основной вид деятельности - добыча песка, гравия, глин и каолина. Учредитель и директор - Игорь Яриш.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" приобрело на аукционе специальное разрешение на нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области сроком на 20 лет.