Колишні співвласники Concert.ua після розколу запустили новий квитковий оператор

Володимир Тунік-Фриз, Семен Рубан — 17 лютого, 17:06
Numotamo.com

Дмитро Чінь та Євген Лисенко, які після корпоративного конфлікту зі співвласником Дмитром Феліксовим звільнилися з Concert.ua, створили альтернативний проєкт Numotamo.com.

Про це Чінь повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі Дмитро Чінь зазначив, що у сервісу вже є анонсовані події, а також що запуск нового оператора підтримали конкуренти зі сфери організації подій.

"Ми вирішили не заважати людям насолоджуватися їхніми інтригами та "антикризовим хаосом". Натомість зробили те, що вміємо найкраще, — створили нове.

Використали для цього всю свою експертизу й досвід, включно з квитковою платформою, автором якої є Женя Лисенко (це підтверджено відповідним авторським свідоцтвом з 2018 року)", – написав Чінь, вочевидь, маючи на увазі конфліктну ситуацію навколо Concert.ua.

За його ж словами, до команди нового квиткового операторо перейшло 25 спеціалістів з Concert.ua.

Вже зараз на сервісі анонсовані події таких виконавців як: Олександр Пономарьов, Друга Ріка, Кажанна.

Юридичною особою сервісує є ТОВ "Афішіо", яка була зареєстрована 14 січня 2026 року. 100% власником ТОВ є Артем Бурдєєв. На нього також з 15 січня оформлена інша ТОВ-ка – "Оваціо", наразі невідомо, чим вона займатиметься.

Ситуацію прокоментував інший учасник конфлікту навколо Concert.ua, власник сервісу Дмитро Феліксов.

"Новий проєкт створений на базі інфраструктури, технологій, розробок, CRM-систем, процесів і досвіду, що формувалися роками всередині Concert.ua - за кошти компанії, з ризиками, відповідальністю й втратами, які хтось мав брати на себе", – сказав Феліксов.

У коментарі для ЕП Дмитро Чінь стверджував, що "А ні він, а ні Євген (Лисенко, – ЕП) не забирали нічого, що належить Дмитру Феліксову".

"Час і закон усе розставляють по місцях. Гучні анонси виграють на старті. На довгій дистанції працюють бачення, репутація, системи, інвестиції та витримка", – підсумував Феліксов.

бізнес івент-індустрія

івент-індустрія

