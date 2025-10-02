В Україні запустять електронну систему про всю косметику: що зміниться

В Україні вже цього року розпочне працювати нова електронна система, куди виробники та імпортери вноситимуть повну інформацію про кожен косметичний засіб.

Про це сказав керівник ДП "Електронне здоров’я" Олександр Ємець під час eHealth Day, повідомляє Укрінформ.

"Система електронної нотифікації інформації про косметичну продукцію - це євроінтеграційна вимога і крок до побудови прозорого та безпечного ринку косметики в Україні за європейськими стандартами. Ми підводимо наші реєстри та системи під стандарти Євросоюзу.

Це полегшить українським виробникам косметики виходити на європейський ринок, адже вони будуть стандартизовані відповідно до вимог і правил ЄС", - сказав Ємець.

Він зазначив, що досі в Україні не було єдиної бази, де б збиралася інформація про всю косметику на ринку.

Зокрема, креми, шампуні, помади та інші засоби просто потрапляли на полиці магазинів без централізованого обліку, що ускладнювало контроль за якістю та безпечністю продукції.

За його словами, з появою системи електронної нотифікації інформації про косметичну продукцію для кожного косметичного засобу створюється своєрідний "електронний паспорт".

Виробники будуть зобов'язані внести кожен свій продукт у цю систему, перш ніж він потрапить до споживача.

Нагадаємо:

У кінці 2024 року повідомлялося, що ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть на 20-50% через гармонізацію із законами ЄС.