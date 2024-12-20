S&P погіршило рейтинг УЗ після пропозиції про відстрочення виплат за євробондами

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило рейтинг Укрзалізниці до "CC" (прогноз "негативний") з "CCC+" у зв'язку з пропозицією компанії про відстрочення на рік із січня цього року виплати за двома випусками єврооблігацій.

Про це пише агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на інформацію на сайті S&P.

"Ми бачимо суттєве ослаблення здатності УЗ до погашення боргу і вважаємо, що дефолт за боргом УЗ практично визначений відповідно до нашої методології. У результаті ми знизили довгостроковий кредитний рейтинг емітента УЗ", — цитує агентство повідомлення S&P.

Уточнюється, що негативний прогноз відображає думку S&P про те, що УЗ, найімовірніше, реалізує свої плани щодо реструктуризації боргу протягом найближчих кількох тижнів, що S&P вважає рівносильним дефолту.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" вирішила капіталізувати близько $160 мільйонів накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їхніх власників відкласти виплату ще на рік.