Російський дрон 23 листопада пошкодив піцерію "Міністерство піци" на вулиці Заньковецької біля Хрещатика в Києві.

Про це повідомляє Village з посиланням на команду закладу.

У піцерії пошкоджені скління та літня тераса. Територію огородили стрічкою, відвідувачів туди не пускають.

За словами співзасновника "Міністерства" Спартака Велішаєва, усі живі та неушкоджені. Медичну допомогу надали всім, хто її потребував.

"Готуємось працювати далі. Треба трошки відновитися", – сказав він.

Нагадаємо:

23 листопада внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі Києва загорілися автівки на території об'єкта критичної інфраструктури. Про пожежу та постраждалих також повідомляли у Шевченківському районі.