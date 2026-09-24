Російська ракета знищила виробництво Dukachi. Бренд запускає кампанію з відновлення

У ніч проти 24 вересня російська балістична ракета повністю зруйнувала будівлю в Києві, де розташовувалося ювелірне виробництво українського бренду Dukachi. Усі працівники живі. Магазини бренду в Києві, Львові та Одесі продовжують працювати, але відправлення замовлень можуть затримуватися.

Dukachi заснували у 2018 році сестри Анна та Єлизавета Книженко. Виробництво вони будували вісім років і з самого початку фінансували його власним коштом. Перші чотири роки сестри вкладали в бренд до 80% своїх зарплат. Саме на цьому виробництві народилися ювелірні ляльки-мотанки та інші прикраси, завдяки яким Dukachi став одним із найвпізнаваніших українських ювелірних брендів.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", — заявили засновниці бренду Анна та Єлизавета Книженко.

Бренд не зупиняє роботу і запускає в продаж плетений шарм. Усі кошти від його продажу підуть на відновлення виробництва Dukachi.

Шарм доповнює колекцію бренду, присвячену традиційному плетінню з рослинних матеріалів: лози, рогозу, соломи й кукурудзи в Україні та Європі, бамбука й пальмового листя в Азії. Для Dukachi плетіння є метафорою того, як тримаються люди: жодна нитка не тримається сама, лише переплетена з іншою.

Браслет із плетеним шармом на мотузці виконаний у золоті 585 проби, його ексклюзивнa цінa становить 6 500 грн. Придбати шарм можна на сайті та в магазинах бренду. Кожна покупка стане внеском у відновлення виробництва.