Рейтинг бідності: які країни ЄС зараз найбідніші

Середній рівень бідності в структурі кількості населення в країнах ЄС становить 21%.

Про це з посиланням на дані visualcapitalist.com пише сайт Dengi.ua

У 2024 році рейтинг країн Європи за рівнем кількості бідних очолюють Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) і Румунія (27,9%), говориться у повідомленні.

Зазначається, що ці вищі показники відображають нижчу середню заробітну плату, більшу нерівність доходів і слабші системи соціального захисту порівняно з ядром ЄС.

Особи включаються до вибірки, якщо вони відповідають будь-якому з перерахованих нижче порогових значень (але враховуються тільки один раз, якщо вони відповідають кільком критеріям):

Дохід нижче 60% від медіанного показника по країні.

Матеріальна депривація: коли вони не можуть відповідати або не мають семи з 13 основних базових потреб, наприклад, можливості покрити непередбачувані витрати, підтримувати тепло в домі, мати підключення до інтернету тощо.

Низька інтенсивність праці: Дорослі (18-64 років) у домогосподарстві працювали ≤20% від можливої кількості місяців минулого року.

Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%) також виділяються на півдні Європи, де рівень безробіття зріс після кризи суверенного боргу 2008-2014 років і так і не відновився повністю. Постійне безробіття серед молоді ускладнює накопичення багатства молодим поколінням.

Литва (25,8%) і Латвія (24,3%) лідирують у Балтійському регіоні, що свідчить про збереження розриву між містом і селом. Оскільки домогосподарства в сільській місцевості заробляють приблизно на 20% менше, ніж у містах, що збільшує вразливість до соціальної ізоляції.

Водночас, північна та центральна Європа демонструють найнижчий ризик бідності. Так, найменшу частку бідних зафіксовано в Чехії - 11,3%, за нею йдуть Словенія (14,4%) і Нідерланди (15,4%). У цих країнах вища медіанна заробітна плата поєднується з масштабними програмами соціальної допомоги, які пом'якшують різкі коливання доходів, говориться у публікації.

Також скандинавські країни розташовуються поблизу середнього показника по ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) і Данія (18,0%).

При цьому рівень Німеччини (21,1%) трохи вищий за середній по ЄС (21,0%), що відображає відмінності між промисловими південно-західними регіонами і східними землями з низьким рівнем доходу. Це відгомін розбіжностей, що виникли в період возз'єднання, який і сьогодні впливає на рівень життя.