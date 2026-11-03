Продажі нових легкових авто у жовтні впали більш ніж на третину

У жовтні на українському ринку авто було продано 4,9 тисяч нових легкових автівок, що на 37% менше, ніж у жовтні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що порівняно з вереснем обсяг продажів зріс лише на 0,4%, а порівняно з довтнем минулого року скоротився на 37%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota (693 одиниці). Також до першої п'ятірки ринку увійшли:

Skoda (569 од.);

Volkswagen (470 од.);

Renault (296 од.);

Hyundai (227 од.).

Титул бестселера місяця вперше здобув кросовер Skoda Kodiaq.

Всього з початку року українці придбали 53,5 тис. нових легкових авто. Показник порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 12%.

Нагадаємо:

У серпні придбали близько 5 тис. нових легкових авто, що на 27% менше, ніж у серпні 2025 року. Відносно липня 2026 ринок нових авто зменшився на 14%.