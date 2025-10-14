Прибуток Temu у ЄС зріс на 171% з командою у 8 людей

Китайський маркетплейс Temu збільшив свій прибуток до оподаткування на 171% – до 120 млн дол, маючи при цьому лише вісім співробітників у своєму європейському офісі Whaleco Technology в Ірландії.

Про це повідомляє The Guardian.

У 2024 році загальний дохід Temu у ЄС сягнув 1,7 млрд дол, майже вдвічі перевищивши показники попереднього року, і отримала прибуток у 120 млн дол. Компанія обслуговує понад 115 млн клієнтів у ЄС, що становить понад чверть населення регіону.

Видання зазначає, що попри значні прибутки, Temu сплатила лише 18 млн дол податку на прибуток, з яких майже 3 млн дол – це додатковий платіж, запроваджений після того, як ЄС приєднався до глобальної мінімальної податкової ставки наприкінці 2023 року. Це викликало занепокоєння серед експертів з податкової політики, які вказують на потенційне використання компанією податкових лазівок.

Наприклад, використання лазівки, яка дозволяє уникати митних зборів на посилки вартістю до 150 євро. У 2023 році 91% таких посилок, що надходили до ЄС, походили з Китаю, де Temu та її конкурент Shein виробляють і відправляють більшість своїх товарів. Єврокомісія вже розпочала процес закриття цієї лазівки, з повним введенням митних зборів, запланованим на 2028 рік.

Temu наразі перебуває під розслідуванням ЄС через продаж небезпечних або фальсифікованих товарів, зокрема дитячих товарів, косметики та одягу, що не відповідають європейським стандартам безпеки.

Головний виконавчий директор Фонду справедливого оподаткування Пол Монаган оцінює, що ірландська структура Temu фактично сприяла споживчим продажам у ЄС на суму близько 10 млрд дол.

На його думку, офіційний дохід у 1,7 млрд дол відображає лише комісії та збори, які китайський маркетплейс отримує від незалежних продавців, що торгують на платформі. Це означає, що реальні обсяги торгівлі можуть бути у кілька разів вищими.

Представники Temu заперечують будь-які порушення, підкреслюючи, що їхня ірландська структура є "реальними операційними компаніями, які наймають реальних людей".

Нагадуємо:

Єврокомісія наприкінці липня визнала, що китайський маркетплейс Temu порушує закон ЄС про цифрові послуги (DSA).