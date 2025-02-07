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Юлія Косенко СЕO Ribas Hotels Management

Пʼять правил комунікації із співробітниками

7 лютого, 08:00

Чому важливо правильно спілкуватися з персоналом і як це робити.

У наш час комунікація – це не просто передавання інформації, це ядро ефективної взаємодії всередині команди. Те, як керівник спілкується з командою, прямо впливає на загальний результат роботи компанії. Однак ефективна комунікація – це мистецтво, яке потребує постійного вдосконалення.

Я виділила п’ять головних принципів, до яких я прийшла за 20 років роботи в готельному бізнесі і які щодня використовую в спілкуванні з командою.

1. Лідерство – це про любов.

Для мене лідерство – це насамперед любов до справи та команди. Це означає не просто "керувати", а бути включеним у процес, цінувати внесок кожного і створювати атмосферу, у якій люди хочуть працювати та розвиватися.

Коли всередині команди є щира зацікавленість і підтримка, формується залученість. Люди не просто виконують свої посадові обов’язки, а відчувають себе частиною чогось більшого. Такий підхід веде до іншого рівня взаємодії.

2. Комунікація через цілі.

Для мене важливо не просто делегувати завдання, а спілкуватися, виходячи із спільного бачення цілей. Адже коли команда розуміє не лише "що" потрібно зробити, а й "чому", мотивація зростає природно.

Я не підтримую підхід, коли люди працюють лише за чіткими короткостроковими інструкціями. Якщо людині потрібні лише завдання у форматі "зроби це", то, найімовірніше, у нас не збіжаться очікування. Я завжди намагаюся надихати команду глобальною метою, щоб кожен відчував свою роль у спільному успіху.

3. Домовлятися, а не диктувати.

Нове покоління високо цінує свободу. Проте свобода без відповідальності – це хаос, тому я будую комунікацію як процес спільного ухвалення рішень. У нас є спільна мета, але кожен може обрати, як він буде до неї йти. Я даю максимум автономії і водночас допомагаю відчувати відповідальність за свої рішення.

4. Комунікація через сильні сторони.

Один з ключових принципів – акцент на сильних сторонах людей. Усі ми різні і в кожного є природні таланти. Я підтримую ідею з книги "Атомні звички": "Важко працюй над тим, що тобі дається легко".

Тобто якщо людині щось вдається добре, варто розвивати саме цю навичку. Завдання керівника – зрозуміти, у чому сильні сторони кожного члена команди, і правильно розподіляти завдання відповідно до цього.

5. Комунікація має бути регулярною.

Забагато комунікації не буває. Наша команда працює у форматі регулярних зустрічей: one-to-one, регулярні зустрічі іншого формату. Комусь потрібно більше підтримки, хтось віддає перевагу повній автономії. Моє завдання – розуміти ці нюанси та адаптовувати стиль взаємодії відповідно до потреб команди.

Успіх у бізнесі починається з розуміння власних сильних сторін. Рекомендую всім керівникам пройти тест Clifton Strengths, щоб виявити свої сильні сторони та використовувати їх у керуванні та комунікації в команді.

Крім того, у пригоді можуть стати подкасти Києво-Могилянської бізнес-школи про лідерство і менеджмент. Вони дають інсайти про сучасні підходи до управління та розвиток навичок керівника.

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З книг, що допомогли мені покращити комунікативні навички, можу виділити "Ненасильницьке спілкування. Мова життя" М. Розенберга і "Справжні лідери їдять останніми. Як створити команду мрії" С. Синека.

Чи можна мотивувати співробітників лише комунікацією? Я так не думаю. Мотивація або є, або її немає; я вірю лише в самомотивацію. Замість пошуку чарівних методів впливу я створюю середовища, де люди хотітимуть працювати.

Це бачення компанії, можливість розвитку, свобода в ухваленні рішень, гідна оплата (гроші не мотивують, але їх відсутність демотивує). Людина має хотіти бути частиною команди. Завдання керівника – допомогти їй знайти в цьому сенс.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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