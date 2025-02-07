Пʼять правил комунікації із співробітниками

Чому важливо правильно спілкуватися з персоналом і як це робити.

У наш час комунікація – це не просто передавання інформації, це ядро ефективної взаємодії всередині команди. Те, як керівник спілкується з командою, прямо впливає на загальний результат роботи компанії. Однак ефективна комунікація – це мистецтво, яке потребує постійного вдосконалення.

Я виділила п’ять головних принципів, до яких я прийшла за 20 років роботи в готельному бізнесі і які щодня використовую в спілкуванні з командою.

1. Лідерство – це про любов.

Для мене лідерство – це насамперед любов до справи та команди. Це означає не просто "керувати", а бути включеним у процес, цінувати внесок кожного і створювати атмосферу, у якій люди хочуть працювати та розвиватися.

Коли всередині команди є щира зацікавленість і підтримка, формується залученість. Люди не просто виконують свої посадові обов’язки, а відчувають себе частиною чогось більшого. Такий підхід веде до іншого рівня взаємодії.

2. Комунікація через цілі.

Для мене важливо не просто делегувати завдання, а спілкуватися, виходячи із спільного бачення цілей. Адже коли команда розуміє не лише "що" потрібно зробити, а й "чому", мотивація зростає природно.

Я не підтримую підхід, коли люди працюють лише за чіткими короткостроковими інструкціями. Якщо людині потрібні лише завдання у форматі "зроби це", то, найімовірніше, у нас не збіжаться очікування. Я завжди намагаюся надихати команду глобальною метою, щоб кожен відчував свою роль у спільному успіху.

3. Домовлятися, а не диктувати.

Нове покоління високо цінує свободу. Проте свобода без відповідальності – це хаос, тому я будую комунікацію як процес спільного ухвалення рішень. У нас є спільна мета, але кожен може обрати, як він буде до неї йти. Я даю максимум автономії і водночас допомагаю відчувати відповідальність за свої рішення.

4. Комунікація через сильні сторони.

Один з ключових принципів – акцент на сильних сторонах людей. Усі ми різні і в кожного є природні таланти. Я підтримую ідею з книги "Атомні звички": "Важко працюй над тим, що тобі дається легко".

Тобто якщо людині щось вдається добре, варто розвивати саме цю навичку. Завдання керівника – зрозуміти, у чому сильні сторони кожного члена команди, і правильно розподіляти завдання відповідно до цього.

5. Комунікація має бути регулярною.

Забагато комунікації не буває. Наша команда працює у форматі регулярних зустрічей: one-to-one, регулярні зустрічі іншого формату. Комусь потрібно більше підтримки, хтось віддає перевагу повній автономії. Моє завдання – розуміти ці нюанси та адаптовувати стиль взаємодії відповідно до потреб команди.

Успіх у бізнесі починається з розуміння власних сильних сторін. Рекомендую всім керівникам пройти тест Clifton Strengths, щоб виявити свої сильні сторони та використовувати їх у керуванні та комунікації в команді.

Крім того, у пригоді можуть стати подкасти Києво-Могилянської бізнес-школи про лідерство і менеджмент. Вони дають інсайти про сучасні підходи до управління та розвиток навичок керівника.

З книг, що допомогли мені покращити комунікативні навички, можу виділити "Ненасильницьке спілкування. Мова життя" М. Розенберга і "Справжні лідери їдять останніми. Як створити команду мрії" С. Синека.

Чи можна мотивувати співробітників лише комунікацією? Я так не думаю. Мотивація або є, або її немає; я вірю лише в самомотивацію. Замість пошуку чарівних методів впливу я створюю середовища, де люди хотітимуть працювати.

Це бачення компанії, можливість розвитку, свобода в ухваленні рішень, гідна оплата (гроші не мотивують, але їх відсутність демотивує). Людина має хотіти бути частиною команди. Завдання керівника – допомогти їй знайти в цьому сенс.