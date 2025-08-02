"Ощадбанк" розпочав конкурс на голову правління

Наглядова рада Ощадбанку оголошує про початок конкурсного відбору голови правління у зв’язку з наближенням завершення строку дії контракту чинного керівника Володимира Наумова.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"З метою забезпечення прозорого, об’єктивного та професійного процесу відбору наглядова рада залучила до співпраці Korn Ferry — одну з провідних міжнародних компаній у сфері управлінського консалтингу, яка спеціалізується на оцінці та доборі топменеджменту для провідних інституцій світу", – йдеться у повідомленні банку.

Головою наглядової ради банку є Володимир Лавренчук.

Сергій Наумов обіймає посаду голови правління "Ощадбанку" з листопада 2020 року. До цього він шість років працював у Піреус Банку.

Термін повноважень голови правління становить п’ять років із можливістю повторного призначення за підсумками конкурсного відбору.