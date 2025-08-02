"Ощадбанк" начал конкурс на председателя правления

Наблюдательный совет Ощадбанка объявляет о начале конкурсного отбора председателя правления в связи с приближением завершения срока действия контракта действующего руководителя Сергея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"С целью обеспечения прозрачного, объективного и профессионального процесса отбора наблюдательный совет привлек к сотрудничеству Korn Ferry - одну из ведущих международных компаний в сфере управленческого консалтинга, которая специализируется на оценке и подборе топ-менеджмента для ведущих институтов мира", - говорится в сообщении банка.

Председателем наблюдательного совета банка является Владимир Лавренчук.

Сергей Наумов занимает должность председателя правления "Ощадбанка" с ноября 2020 года. До этого он шесть лет работал в Пиреус Банке.

Срок полномочий председателя правления составляет пять лет с возможностью повторного назначения по итогам конкурсного отбора.