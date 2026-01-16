Оренда держмайна: за підсумками року бюджет отримав майже мільярд гривень

За підсумками 2025 року від оренди державного майна до бюджету надійшов майже мільярд гривень, що майже відповідає річному плану.

Про це інформує Фонду державного майна.

"За підсумками 2025 року 970,6 млн грн надійшло до бюджету від оренди державного майна. Це 97,06% від річного плану. Незначне відхилення від плану зумовлене збереженням низки пільгових умов для орендарів, передбачених законодавством на період дії воєнного стану", – зазначили у ФДМ.

Фонд повідомляє про 970,6 млн гривень загальних надходжень від оренди. Було проведено 1033 успішні аукціони, у яких взяв участь 1501 учасник, середнє зростання вартості – вдвічі.

Найбільшими об'єктами за рівнем орендної плати були нерухоме майно на Вінниччині за 400 001 гривню на місяць, група інвентарних об'єктів на Хмельниччині за 333 333 грн/міс та група інвентарних об'єктів на Полтавщині, 251 800 грн/міс.

А також цех на Київщині (223 650 грн/міс) і частина приміщень їдальні у Києві (210 000 грн/міс).

"У 2026 році перегляд системи знижок має стати ключовим фактором повного виконання та перевиконання планових показників", – зазначили у ФДМ.

Нагадаємо:

Верховна Рада призначила нардепа, голову парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху новим керівником Фонду державного майна. Він вважає, що Фонду держмайна необхідно перейти від приватизації активів до управління ними.

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.