Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Nestlé скоротить 16 000 робочих місць після звільнення СЕО за службовий роман

Володимир Тунік-Фриз — 16 жовтня, 10:31
Nestlé скоротить 16 000 робочих місць після звільнення СЕО за службовий роман
Nestlé скоротить 16 000 робочих місць після звільнення СЕО за службовий роман

Новий керівник Nestlé заявив, що скоротить 16 000 робочих місць протягом наступних двох років у першому фінансовому звіті компанії після того, як минулого місяця попередній генеральний директор Лоран Фрейкс був звільнений через романтичні стосунки з підлеглою.

Про це повідомляє Financial Times.

Про скорочення, яке становить близько 6% від загальної чисельності персоналу Nestlé, Філіп Навратіл оголосив у четвер, коли він представив свій план щодо збільшення продажів, більшої економії витрат та зосередження уваги на найефективніших підрозділах компанії.

"Світ змінюється, і Nestlé потрібно змінюватися швидше. Це включатиме прийняття важких, але необхідних рішень щодо скорочення чисельності персоналу протягом наступних двох років", — сказав Навратіл.

Скорочення включатимуть 12 000 посад "білих комірців" і ще 4000 у виробництві та ланцюжку поставок.

Навратіл, третій генеральний директор Nestlé за трохи більше року, оголосив, що прискорить план економії витрат свого попередника і збільшить цільову економію витрат до 3,7 млрд доларів до 2027 року з попередньої мети в 2,5 млрд швейцарських франків, щоб звільнити грошові кошти.

Nestlé вже два роки страждає від уповільнення зростання продажів, оскільки покупці, втомившись від підвищення цін, скорочують витрати і переходять на дешевші товари власних торгових марок.

Нагадаємо:

Генерального директора гіганта з виробництва харчових продуктів Nestle Лорана Фрейкса звільнили з посади генерального директора компанії за романтичні стосунки із підлеглою.

Останні новини