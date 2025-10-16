Nestlé скоротить 16 000 робочих місць після звільнення СЕО за службовий роман

Новий керівник Nestlé заявив, що скоротить 16 000 робочих місць протягом наступних двох років у першому фінансовому звіті компанії після того, як минулого місяця попередній генеральний директор Лоран Фрейкс був звільнений через романтичні стосунки з підлеглою.

Про це повідомляє Financial Times.

Про скорочення, яке становить близько 6% від загальної чисельності персоналу Nestlé, Філіп Навратіл оголосив у четвер, коли він представив свій план щодо збільшення продажів, більшої економії витрат та зосередження уваги на найефективніших підрозділах компанії.

"Світ змінюється, і Nestlé потрібно змінюватися швидше. Це включатиме прийняття важких, але необхідних рішень щодо скорочення чисельності персоналу протягом наступних двох років", — сказав Навратіл.

Скорочення включатимуть 12 000 посад "білих комірців" і ще 4000 у виробництві та ланцюжку поставок.

Навратіл, третій генеральний директор Nestlé за трохи більше року, оголосив, що прискорить план економії витрат свого попередника і збільшить цільову економію витрат до 3,7 млрд доларів до 2027 року з попередньої мети в 2,5 млрд швейцарських франків, щоб звільнити грошові кошти.

Nestlé вже два роки страждає від уповільнення зростання продажів, оскільки покупці, втомившись від підвищення цін, скорочують витрати і переходять на дешевші товари власних торгових марок.

Нагадаємо:

Генерального директора гіганта з виробництва харчових продуктів Nestle Лорана Фрейкса звільнили з посади генерального директора компанії за романтичні стосунки із підлеглою.