Гендиректора Nestle звільнили за стосунки із підлеглою

Генерального директора гіганта з виробництва харчових продуктів Nestle Лорана Фрейкса звільнили з посади генерального директора компанії за романтичні стосунки із підлеглою.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Відставка Лорана Фрейкса стала наслідком розслідування щодо нерозкритих романтичних стосунків з прямою підлеглою, що порушувало Кодекс ділової поведінки Nestlé", – йдеться у повідомленні.

Рада директорів Nestlé оголосила, що Філіп Навратіл призначений новим генеральним директором Nestlé.

У компанії подякували Фрейксу за роботу і зазначили, що рішення про його звільнення було необхідним для збереження репутації компанії.

Фрейкс очолював компанію рівно рік.

Представник компанії повідомив Reuters, що занепокоєння щодо можливих стосунків між Фрейксом і його підлеглою вперше з'явилося навесні 2025 року. Рада директорів негайно розпочала розслідування цієї справи, яке, однак, не дало остаточних результатів, додав цей представник.

Оскільки занепокоєння не зникло, компанія розпочала друге розслідування під наглядом за допомогою зовнішньої фірми, яке підтвердило наявність стосунків. Фрейкс спочатку заперечував наявність стосунків перед радою директорів, додав представник компанії.