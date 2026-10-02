Росія атакувала підприємство на Рівненщині

Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога на Рівненську область.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загоряння приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будинків.

Необхідні служби працюють на місці події. Про яке саме підприємство йде мова у повідомленні не уточнюють.

Нагадаємо:

Після нічної російської атаки 2 жовтня в Києві повністю перекрили Південний міст, зупинили рух мостом Патона з правого на лівий берег і частково обмежили рух мостом Метро з лівого на правий.