На Харківщині росіяни поцілили у автомобіль енергетиків, є поранені
На Харківщині російські військові атакували дроном автомобіль енергетиків, троє працівників поранено.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У селі Юріївка Великобурлуцької громади ворог атакував дроном автомобіль енергетиків", – розповів він у Телеграм.
За його даними, вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога.
Російські військові систематично направляють дрони на українські ремонтні бригади. Зокрема, у прифронтовому місті на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон влучив в автівку енергетиків, коли вони їхали на відновлювальні роботи.
Під обстріл ворожого безпілотника потрапила бригада "Запоріжжяобленерго" – енергетики вже завершили роботи й поверталися на базу.
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Раніше повідомлялося, що внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.