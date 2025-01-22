На агрохолдинг МХП здійснили найбільшу в історії компанії кібератаку

Агрохолдинг МХП вночі 22 січня зазнав масштабної хакерської атаки: частина IT-інфраструктури не працює.

Про це повідомляє пресслужба МХП.

"Сьогодні вночі була здійснена масштабна хакерська атака на компанію МХП. Це найбільша подібна атака за всю історію компанії", - йдеться у повідомленні.

Частина ІТ-інфраструктури МХП перестала працювати, відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі.

Підприємства МХП продовжують працювати, але зі змінами у процесах. Водночас мережі магазинів агрохолдингу працюють та продовжують обслуговувати клієнтів.

Нагадаємо:

Саудівська інвестиційна компанія SALIC, дочірня структура Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, придбала частину українського агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП).