Метали зростають в ціні після повідомлень про те, що Трамп відкладає запровадження мит у США

Мідь зросла на 0,9% в день інавгурації Дональда Трампа, в той час, як золото зросло після повідомлень про те, що новий президент США утримається від негайного запровадження агресивних тарифів.

Про це пише Bloomberg.

Слабший долар робить метали дешевшими в інших валютах. Премії на золото і мідь на нью-йоркській біржі Comex також знизилися, охолоджуючи тенденцію, коли ціни на метали в США злетіли вище за інші міжнародні орієнтири на тлі загрози тарифів.

Інвестори також спостерігають за загостренням геополітичної напруженості після того, як Трамп напередодні своєї інавгурації націлився на деяких традиційних союзників, включаючи Канаду, Мексику і Європу. Хоча це може підвищити цінність золота як притулку, це також може підняти долар США, створюючи зустрічний вітер для цін.

Спотове золото подорожчало на 0,2% до $2 708,21 за унціюя. Срібло і платина виросли, в той час, як паладій впав. Мідь закрилася на Лондонській біржі металів на рівні $9 275 за метричну тонну, в той час, як інші промислові метали також зросли.