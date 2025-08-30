Мешканці Одещини заборгували за комуналку мільярд гривень

Мешканці Одещини заборгували понад мільярд гривень лише за частину комунальних послуг.

Про це пише сайт "Новини.Live".

Станом на серпень 2025 року борги жителів Одеської області за комунальні послуги склали понад 1,1 мільярда гривень. За даними Державної служби статистики, найбільше боргів накопичилося за утримання багатоквартирних будинків та водопостачання, уточнює сайті.

Найбільша сума боргу припадає на управління багатоквартирними будинками — 643,3 млн грн. За централізоване водопостачання та водовідведення населення винне ще 365,6 млн грн, а за вивіз побутових відходів — 139,4 млн грн.

"Новини.Live" зазначає, що не враховані борги за тепло, гарячу воду, природний газ та електроенергію, тож реальна сума заборгованості може бути значно більшою.

"Для порівняння, у Київському регіоні борги за утримання житла та водопостачання перевищили 850 млн грн. Там також зафіксовано 729 млн грн боргу за тепло й гарячу воду та 380 млн за газ", – говориться у повідомленні.

Лідером за рівнем заборгованості залишається Дніпропетровщина — її населення винне понад 8,7 млрд грн, і це ще без урахування газу та світла, додає сайт.

Нагадаємо:

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал 2025 року, свідчать дані Держстату.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Він не стосується електроенергії та холодної води.

У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. Негативний фінансовий результат продемонстрували 24% із майже 10 тисяч зареєстрованих підприємств.