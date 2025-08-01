McDonald's подвоїть інвестиції в ШІ та зробить ставку на Індію

Компанія McDonald's планує до 2027 року подвоїти свої інвестиції в розвиток штучного інтелекту, зосередивши ключові технологічні зусилля в Індії.

Про це пише Reuters.

Як повідомив керівник глобальних бізнес-послуг McDonald's Дешант Кайла, компанія наразі перебуває на ранньому етапі інвестування в штучний інтелект, тому точну суму вкладень поки не визначено. Водночас він наголосив, що до 2027 року McDonald's має намір подвоїти обсяги інвестицій у цей напрям.

За його словами, значна частина зусиль буде спрямована на створення команди з ШІ в Індії, але витрати компанії зосередяться переважно на технологіях і інструментах, а не на розширенні штату працівників.

Нагадаємо:

Продажі McDonald's Corp. впали після новин про інфікування кишковою паличкою, пов'язане із закусками мережі Quarter Pounders (Чизбургер).

Мережа McDonald's не виправдала очікувань аналітиків щодо помірного зростання продажів.

McDonald's видаляє технологію замовлення на основі штучного інтелекту (ШІ) зі своїх ресторанів у США після того, як клієнти поділилися комічними невдачами в Інтернеті.